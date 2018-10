Napoli: domani convegno su malattie sessualmente trasmissibili e abuso alcol

- Si terrà domani a partire dalle 15,30 presso la Sala Giunta del Comune di Napoli il convegno sul tema "Malattie sessualmente trasmissibili, abuso di alcol e droghe moderne" presieduto dall'Assessore al Welfare Roberta Gaeta e organizzato insieme all'Associazione V.O.L.A. (Volontari Ospedalieri Lotta AIDS). Una riflessione su un fenomeno complesso che coinvolge numerosissimi giovani, in cui i dati rappresentano una tendenza in crescita, dalle conseguenze devastanti sul piano personale e sociale. Con questo incontro l'Assessorato vuole non solo riconoscere il prezioso lavoro ed impegno che i Volontari svolgono sul territorio ma anche incentivare un confronto ed una valutazione sulle azioni possibili da mettere in campo tra le varie e diverse Istituzioni ed il variegato mondo del Terzo Settore su tematiche molto scomode quanto articolate che hanno molteplici implicazioni.(Ren)