Aversa: incontro tra Diocesi di Aversa e Università Vanvitelli

- Si è tenuto nella mattinata di lunedì 29 ottobre l'incontro tra la Diocesi di Aversa e la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università della Campanaia "L. Vanvitelli". Il primo incontro, presso la Real Casa dell'Annunziata, è stata un'occasione per conoscersi per le due istituzioni presenti nella Città di Aversa per migliorare la sinergia e proseguire su un percorso condiviso. Presenti all'incontro: S.E. Mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, il prof. Alessandro Mandolini, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, il prof. Furio Cascetta, direttore del Dipartimento di Ingegneria, il prof. Antonio Viviani, presidente del CCSA in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica, don Mario Vaccaro, responsabile del Servizio Pastorale Universitario ed Angelo Cirillo in rappresentanza della Consulta della Pastorale Universitaria e della Cultura (Conpasuni). La Diocesi di Aversa, nel corso dell'incontro, ha presentato ufficialmente all'Università il lavoro svolto dalla Pastorale Universitaria in questi ultimi tre anni ed ha colto l'occasione per illustrare i progetti futuri nella speranza di continuare insieme su una strada di crescita sociale e culturale per gli studenti del Dipartimento di Ingegneria e della Scuola PoliSciBa.(Ren)