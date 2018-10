Napoli: arrestato autore di richiesta tangente di 100mila euro a imprenditore

- Angelo Cascone, 48 anni, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentata estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso e è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Cascone, è emerso dalle indagini, più volte si è reso protagonista di comportamenti vessatori nei confronti della sua vittima, culminati con l'aggressione avvenuta lo scorso agosto in un negozio di Castellammare, quando ha aggredito un imprenditore, in un negozio di Castellammare di Stabia (Napoli) a cui aveva chiesto una tangente di ben 100mila euro. In cambio, concedeva alla vittima di poter continuare a svolgere il proprio lavoro.(Ren)