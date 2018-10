Melannurca: melaio record montato da Coldiretti nel centro storico di Napoli

- Un melaio di venti metri sarà montato per la prima volta nel centro storico di Napoli. La regina delle mele colorerà il cuore antico della città dall'1 al 4 novembre. In piazza Dante arriva Annurca Fest, il villaggio contadino promosso da Coldiretti Campania e dedicato al frutto simbolo della regione. Il Farmes Village di Coldiretti Campania - Mercato Campagna Amica, workshop, street food, agriasilo, teatro dei burattini - presenta ai cittadini partenopei, e alle migliaia di turisti che saranno a Napoli per il ponte dei Santi, quattro giorni dedicati alla scoperta delle proprietà della mela annurca, grazie anche alla collaborazione del Consorzio di tutela dell'Igp, indicazione geografica protetta. Nei pressi della statua di Dante sarà montato un vero e proprio melaio con tanto di copertura ombreggiante, identico alla tipica struttura che nelle campagne serve a stendere le mele annurche per la maturazione a terra. (segue) (Ren)