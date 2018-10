Sant'Antimo: Chiariello (centrodestra), sindaco consegni ad horas carte su equilibrio bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 27 settembre scorso abbiamo presentato una specifica richiesta di accesso agli atti, per meglio comprendere l'andamento dei conti del Comune di Sant'Antimo, avendo percepito da più Uffici, specialmente quello Urbanistica, grosse difficoltà nell'espletamento delle pratiche e di conseguenza nell'incasso degli oneri. In seguito a quella richiesta di accesso agli atti abbiamo poi documentato, in un dettagliato esposto ai Revisori dei Conti, un buco da oltre un milione di euro nella delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio. A tutt'oggi, nonostante le nostre sollecitazioni e i nostri esposti, l'amministrazione Russo non ha ancora trasmesso un solo documento. Delle due l'una: dimenticanza o precisa volontà di occultare il tutto?". Lo ha affermato il consigliere comunale di Sant'Antimo Corrado Chiariello, coordinatore dei consiglieri di opposizione di centrodestra, per il quale "visto che la mancata consegna dei documenti nei termini di legge (massimo 30 giorni) espone penalmente l'amministrazione e il suo Sindaco, siamo di fronte ad una condotta a dir poco irresponsabile". "Per quanto ci riguarda, al momento non vogliamo neppure sapere se dietro questa omissione vi siano state o meno precise indicazioni o pressioni di qualcuno – ha sottolineato Chiariello – ma invitiamo pubblicamente il sindaco a provvedere ad horas". "A questo punto – ha concluso l'esponente di centrodestra – appare sempre più evidente che i conti non tornano, che avevamo visto giusto e che affermare che la Giunta Russo sta portando il Comune sull'orlo del baratro finanziario non è poi tanto scorretto". (Ren)