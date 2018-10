Terra dei fuochi: Pedicini (M5s), capire responsabilità roghi e fermare disastro ambientale (2)

- Vista la frequenza degli incidenti dolosi in Campania, segnalate anche da precedenti interrogazioni, l'eurodeputato del M5s ha chiesto alla Commissione europea se "la Regione Campania stia gestendo il ciclo dei rifiuti in osservanza della direttiva 2008/98/CE che stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nell'Unione Europea e l'obbligo di trattare i rifiuti per evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana". Il coordinatore M5s della Commissione ambiente e sanità ha chiestodi "dover introdurre requisiti di maggior controllo nei siti di trattamento e stoccaggio rifiuti per disincentivare azioni di tipo doloso come spesso sta accadendo in Campania". "Abbiamo bisogno di conoscere – ha sottolineato Pedicini- l'esatta tracciabilità dei rifiuti per poter creare finalmente una banca dati e si deve punire chi genera questi disastri ambientali in maniera dolosa". (Ren)