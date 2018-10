Campania: approvato il nuovo statuto di Città della Scienza

- Ieri, lunedì 29, l’Assemblea dei Soci di Città della Scienza ha approvato all’unanimità dei presenti il nuovo Statuto della Fondazione. Ne ha dato notizia un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale della Campania. Tra le novità, in luogo dell’Assemblea dei Soci si prevede un Consiglio Generale, organo più confacente alla realizzazione degli obiettivi e della mission dell’ente che ha natura giuridica di Fondazione. Il nuovo Statuto inoltre istruisce per il Consiglio Generale un sistema di voti misto, ovvero il 50 per cento dei voti viene espresso in una logica proporzionale al contributo storicamente versato dai soci e l’altro 50 per cento dei voti viene espresso con il sistema procapite tenendo così conto anche dell’apporto intellettuale dei soci. Per effetto delle novità introdotte dal sistema di voto, il nuovo Statuto valorizza democraticamente il ruolo della Regione Campania che storicamente ha sempre sostenuto le finalità dell’ente. (segue) (Ren)