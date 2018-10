Caserta: treni bloccati per incendio in cunicolo servizi stazione

- La circolazione dei treni è stata bloccata per un incendio divampato alla stazione ferroviaria di Caserta, in un cunicolo sotterraneo di servizio, dove passano i cavi elettrici. I convogli sono fermi all'entrata perché l'erogazione di corrente è stata interrotta e lo stesso scalo prima evacuato e poi provvisoriamente chiuso. Sul posto i vigili del fuoco di Caserta stanno cercando di individuare l'origine del rogo dopo aver spento le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria. Non si sono registrati danni alle persone.(Ren)