Rifiuti: Muscarà (M5S), piano di De Luca bocciato dal ministro Costa (2)

- "Il ministro Costa ha rilanciato la nostra vecchia idea di un distretto del riciclo a Taverna del Re – ha sottolineato Muscarà -, l'unica attualmente percorribile per risolvere, in maniera definitiva e strutturale, il dramma delle ecoballe. Si torni a ragionare, allora, sulla creazione di strutture mobili che non creino nuovi impianti sui territori che già soffrono per la presenza delle ecoballe ma che, dopo le operazioni di apertura, selezione e recupero di materia riutilizzabile, vengano trasferite di volta in volta in tutti gli altri siti regionali. Il grande spot ecoballe del duo de Luca-Renzi è fallito e se ne prenda atto. Così come è fallito il piano rifiuti. Il sistema oggi va cambiato dalle fondamenta, a partire da una revisione alla radice di un piano, che allo stato non ha prodotto nient'altro che il fantasma di una nuova emergenza alle porte". (Ren)