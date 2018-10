Napoli: Museo e Real Bosco di Capodimonte su Google Arts&Culture (2)

- L'annuncio è stato dato ieri sera, presso la Camera di Commercio di Napoli, durante la presentazione dell'iniziativa “Grow with Google Napoli” che coinvolge altri musei e istituzioni culturali della città. Il progetto prevede seminari gratuiti per diffondere le competenze digitali e uno spazio fisico temporaneo aperto gratuitamente fino al 3 di novembre presso il Palazzo della Borsa (Sala delle Grida) che ospita la mostra interattiva “Napoli Città d’Arte” in cui poter ammirare anche le opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte (dalle ore 9,30 alle 18,30). Tutti i contenuti sono disponibili online su Google Art & Culture visitando il sito https://artsandculture.google.com/partner/museo-e-real-bosco-di-capodimonte?hl=IT. Sulla piattaforma di Google dedicata a Capodimonte, in primo piano il “Benvenuti a Capodimonte”: una street view con audioguida dall'entrata di Porta Grande, un tour nei viale e nel primo piano del Museo, a spasso tra la collezione Farnese. (segue) (Ren)