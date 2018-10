Mercogliano (Av): alla Clinica Montevergine tecnologia utilizzata in soli 65 ospedali

- La Sanità in Campania si distingue come sistema d'eccellenza in grado di erogare prestazioni ad alti standard qualitativi, arrivando ad accogliere pazienti che provengono da tutta Italia. Da diversi anni la Clinica Montevergine di Mercogliano, in provincia di Avellino, è una struttura ospedaliera privata che rappresenta un vanto per la Regione nel trattamento di tutte le cardiopatie dell'adulto. Con una superficie utile interna di 5700 mq, il centro dispone di 120 posti letto e di cinque sale operatorie, di cui due dedicate alla Chirurgia Cardio-toracovascolare, due alla CardioAngiologia invasiva ed una all'Elettrofisiologia. Nello specifico, il reparto di Elettrofisiologia Cardiologica diretto dal Dott. Francesco Solimene è diventato da tempo un punto di riferimento nazionale nel trattamento di alcune tra le patologie cardiache più invalidanti, tra cui: le tachicardie ventricolari, ovvero un'aritmia cardiaca caratterizzata da un aumento della frequenza cardiaca ventricolare: i ventricoli si contraggono rapidamente ed in modo disorganizzato rispetto agli atri, portando una netta riduzione dell'efficacia contrattile del cuore e degenerando in alcuni casi fino alla morte del paziente; la fibrillazione atriale, una delle aritmie più comuni che colpisce circa 650.000 individui solo in Italia. (segue) (Ren)