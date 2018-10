Salerno: a ospedale Sarno morto bimbo di due anni, si sospetta meningite

- Il bambino di due anni, questa mattina è arrivato al "Martiri del Villa Malta" di Sarno (Salerno) per sospetta meningite e in gravissime condizioni. Purtroppo è deceduto nel giro di un'ora. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche, mentre i medici hanno effettuato prelievi che saranno analizzati all'ospedale "Cotugno" di Napoli. E stata avviata la profilassi per i familiari e per chi è stato a contatto con il bimbo.(Ren)