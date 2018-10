Campania: Muscarà (M5s), con rogo Marcianise concentrazione diossina 160 volte oltre soglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le centraline Arpac che hanno misurato la concentrazione di diossina nella zona industriale di Marcianise, nelle ore successive all'incendio nell'impianto di smaltimento della Lea, hanno fatto registrare un valore pari a 24,06, ovvero circa 160 volte superiore alla soglia stabilita dalle linee guida della Germania, unico parametro di riferimento tenuto conto che in Italia non esiste alcun limite normativo. Un dato drammatico, in considerazione delle conseguenze inevitabili per l'ambiente circostante, oltre che per la salute degli operai che lavorano in quell'area e per gli abitanti della zona circostante. Ed è paradossale che, nel caso di specie, il rogo abbia interessato un sito da tempo sotto sequestro e rispetto al quale non è stato fatto nulla per rimuovere il quantitativo di rifiuti pericolosi depositati. Siamo oramai al terzo incendio in pochi mesi, dopo quelli che hanno interessato impianti a San Vitaliano e nella frazione Pascarola di Caivano". Così la consigliera regionale della Campania del Movimento 5 Stelle e componente della commissione regionale Ambiente Maria Muscarà. (segue) (Ren)