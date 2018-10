Maltempo: Confagricoltura Latina: al lavoro per accelerare tempi riconoscimento stato di calamità

- "Nella giornata di ieri il territorio pontino è stato colpito in maniera violenta dal maltempo. Piogge fortissime e venti di tempesta, in poche ore, hanno creato danni alle attività agricole con centinaia di ettari di colture ortofrutticole sott'acqua, da Cori a Fondi.I danni non sono ancora quantificabili ma, prevedibilmente ammonteranno a diversi milioni di euro in termini di costi, sacrifici, e fatturato perso per l’impossibilità di collocare la produzione sui mercati". Lo comunica in una nota Confagricoltura Latina."I numerosi alberi sradicati da terra hanno creato disagi enormi, paralizzando la viabilità di interi Comuni, con danni ad abitazioni private ed infrastrutture, quali arterie stradali come la Via Appia e la S.S. Pontina, energia, sistema fognario, protezioni delle inondazioni e approvvigionamento idrico. La situazione peggiore si è verificata a Terracina - prosegue la nota - dove una tromba d'aria, partita dal mare, ha attraversato il centro storico abbattendo alberi secolari e causando una vittima. Confagricoltura Latina tutta, è vicina al Sindaco Nicola Procaccini esprimendo la propria solidarietà nei confronti dei cittadini di Terracina. Al fianco di tutti gli imprenditori, soprattutto nel settore agricolo, la Struttura di Latina si sta adoperando per ripristinare uno stato di normalità, accelerare i tempi per il riconoscimento dello Stato di Calamità e l’erogazione dei sostegni da parte delle Autorità competenti.A tal proposito è possibile ritirare presso la Segreteria di Confagricoltura Latina, Via Don Minzoni n.1, il modulo per 'Danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche' che le aziende colpite potranno compilare ed inviare al proprio comune. Confagricoltura Latina, il Presidente Luigi Niccolini, il Direttore Mauro D’Arcangeli ed i Membri del Consiglio Direttivo sono vicini agli uomini dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, dei soccorsi e della Protezione Civile che interrottamente da ieri stanno assistendo la popolazione e le attività dei Territorio Pontino". (Com)