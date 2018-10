Acerra (Na): al Castello dei Conti il festival internazionale di chitarra classica (2)

- Dal 31 ottobre al 4 novembre 2018 si terrà la undicesima edizione con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Acerra, grazie al quale saranno elargite anche delle borse di studio ai giovani alunni partecipanti. In totale saranno più di cinquanta i giovani che nelle cinque giornate frequenteranno i concerti e le lezioni, suoneranno con maestri internazionali e parteciperanno ai concorsi. Tra loro anche alcuni provenienti dalla Francia, Spagna e Inghilterra. Inoltre, artisti eccezionali ed internazionali come Maurizio Colonna (Italia), Ricardo Gallén (Spagna), Aniello Desiderio (Italia), Antigoni Goni (Grecia), Zoran Dukic (Croazia), Andrea De Vitis (Italia) saranno i principali ospiti del festival, terranno Master Class e seminari tutti i giorni. La speciale formula Workshop, i laboratori collettivi e la novità assoluta delle sessioni di musica di insieme con concerto finale daranno la possibilità anche ai più giovani e meno navigati studenti o agli amatori di confrontarsi con grandi maestri internazionali come Maarten Vandenbemden (Belgio) e gli italiani Andrea De Vitis, Maurizio Colonna, Francesco Taranto, Federica Canta, Antonio Saturno e Eugenio Silva. (Ren)