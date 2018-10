Napoli: inaugurazione della nuova palestra plesso Piantedosi intitolata a Gianluca Cimminiello

- Domani, alle ore 17.30, sarà inaugurata la palestra Piantedosi dell'Istituto Comprensivo "61 Sauro Errico Pascoli" in via Traversa Maglione 35 del quartiere Secondigliano di Napoli. Saranno presenti l'assessore comunale alla Scuola Annamaria Palmieri, l'assessore comunale ai Giovani Alessandra Clemente, Susy Cimminiello per l'intitolazione della palestra a Gianluca Cimminiello, vittima innocente della camorra, il dirigente scolastico Piero de Luca e l'intera comunità educante. Nel corso dell'inaugurazione è prevista l'esibizione del Coro Giovanile del Teatro San Carlo "I Sancarlini", diretto dal Maestro Carlo Morelli. I lavori di ristrutturazione rientrano nel finanziamento Cipe n.6 del 20/1/2012 con un importo di 217.420 mila euro e con la sottoscrizione di una convenzione con il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche: è stato realizzato il recupero della copertura degli spazi interni e la pavimentazione di tutto il fabbricato in particolare della palestra di circa 220 mq. I lavori iniziati a luglio 2016 sono stati seguiti dalla Municipalità nelle persone dell'architetto Bellino e del geometra Marino che hanno fatto da raccordo con i tecnici del Provveditorato. (segue) (Ren)