Brindisi: presentato progetto di Contrasto a crimine organizzato nei Balcani

- Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha organizzato, il 29 e 30 ottobre p.v., a Brindisi, presso il Palazzo dell’Autorità portuale, alla presenza del Sottosegretario on.le senatore Stefano Candiani e del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, un vertice internazionale nel corso del quale verrà presentata una delle maggiori piattaforme operative in grado di contrastare congiuntamente le minacce emergenti alla sicurezza interna dell’Unione Europea poste in essere dal crimine organizzato e dal terrorismo: il progetto IPA 2017 “Contrasto al crimine organizzato nei Balcani occidentali”. Il meeting ospiterà i Ministri dell’Interno ed i Capi delle Polizia di Albania, Bosnia Erzegovina, Kossovo, Macedonia, Montenegro e Serbia. Saranno presenti anche gli Ambasciatori italiani presso quei Paesi, e sono in agenda gli interventi del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo dr. Federico Cafiero De Raho e dei rappresenti della Direzione Generale Commissione Europea (Direzione Generale Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento DG-NEAR), di Europol e di Eurojust. Il progetto, avviato dal 1 gennaio 2018 con durata di 24 mesi, ha l’obiettivo di attuare una strategia di contrasto condivisa, ed è sostenuto da un finanziamento dell’Unione Europea per complessivi 13 milioni di euro - di cui 3,5 milioni di euro affidati al Ministero dell’Interno italiano - ed è focalizzato sulla “dimensione esterna” della UE, con particolare riferimento operativo alla regione dei Balcani occidentale.(Ren)