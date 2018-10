Sanità: Borrelli (Verdi), la storia del chirurgo licenziato dopo denuncia malaffare

- "Ho deciso di portare in Consiglio regionale l'assurda storia di Nazario Di Cicco raccontata da Gaetano Pecoraro de Le Iene con un'interrogazione e con un'audizione in commissione sanita'". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "bisogna fare chiarezza sulla vicenda del chirurgo ortopedico che da 18 anni non può più operare perché ha denunciato alcune presunte irregolarità nell'Ospedale di Aversa dove lavorava". "Tra le cose denunciate c'erano la presenza di un primario che non aveva mai operato e carenze nelle sale operatorie" ha aggiunto Borrelli per il quale "visto che, in seguito alle denunce del medico, l'Asl ha dovuto pagare risarcimenti da centinaia di migliaia di euro oltre a reintegrare il dottor Di Cicco, vogliamo capire fino in fondo chi è il responsabile di questa vicenda e se ci sono danni erariali per le somme che s'è dovuto pagare anche perché l'avevano descritto come malato di una patologia nei fatti inesistente".(Ren)