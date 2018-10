Sanità: flash-mob e assemblee negli ospedali campani in vista sciopero 9 novembre (3)

- "Siamo da mesi impegnati infruttuosamente si tavoli romani – ha aggiunto Antonio De Falco, leader della Cimo - per la definizione di un contratto che manca all'appello da molti lustri e che anche solo per la parte normativa mettendo da parte quelle finanziaria, fa registrare assurde battuta di arresto e ostacoli di ogni genere e a un impianto di norme che dovrebbero tendere a migliorare la qualità del nostro lavoro e dunque l'assistenza ai cittadini". Sulla stessa lunghezza d'onda tutto il fonte dell'intersindacale della dirigenza medica e veterinaria campana che riunisce le principali sigle di rappresentanza della categoria. Dito puntato sulle limitate risorse per il Servizio sanitario, sul progressivo slittamento dell'assistenza verso il privato a 40 anni dalla nascita del Servizio sanitario nazionale. (Ren)