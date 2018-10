Maltempo: Fasano (Fi), comparto agricolo va sostenuto

- “L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Salerno nelle ultime ore e che ha provocato notevoli disagi al territorio, ha messo in ginocchio soprattutto il comparto agricolo. Spero che il Governo non resti inerte dinanzi alle difficoltà di centinaia e centinaia di aziende». È quanto ha detto il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e parlamentare Enzo Fasano in merito ai danni provocati dal maltempo al comparto agricolo. “Le forti precipitazioni e le violentissime raffiche di vento - prosegue il deputato forzista - hanno causato problemi sull'intero territorio. Tetti di scuole e abitazioni scoperchiati nell'Agro Nocerino Sarnese, alberi caduti in diverse città della provincia, mareggiate in Costiera Amalfitana. Ma, come segnalato anche da Coldiretti Salerno, il maltempo ha provocato problemi notevoli soprattutto al comparto agricolo e in particolare agli impianti serricoli e alle colture invernali. Danni importanti, per i quali sono pronto a garantire il mio impegno a sostegno della categoria colpita, rappresentando le loro istanze anche in Commissione Agricoltura. Sono sicuro che il Governo, d'intesa con la Regione, farà lo stesso per non abbandonare le aziende e gli operatori del comparto più produttivo della provincia di Salerno” ha concluso il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano.(Ren)