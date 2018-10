Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricerca di SRM è stata presentata a Palazzo Zevallos Stigliano, sede napoletana delle Gallerie d’Italia. La filiera culturale italiana, secondo stime, produce 255,5 miliardi di euro di valore aggiunto tra ricchezza diretta ed indotta, il 16,6% del valore aggiunto nazionale. La Campania è un hub della cultura nel Mezzogiorno: 223 strutture culturali pari al 17% del Mezzogiorno, terzo valore più alto nel Sud, dopo Sicilia e Sardegna, e decimo in Italia, ed un numero dei visitatori dei musei ed istituzioni similari in crescita, +35,4% (nell’ultimo quinquennio disponibile) superiore al dato meridionale (20,5%) e di quasi 6 volte il dato Italia (6,4%). Napoli è il perno del mercato culturale campano: con il 38% dell’offerta campana complessiva (percentuale che sale al 46,7% se si considerano soltanto gli istituti statali) attrae ben il 75% dei visitatori della regione. Si rafforza sempre più il binomio turismo-cultura. Napoli è tra le province d’Italia più visitate (8° posto): quasi 3,9 milioni di turisti per 13,2 milioni di giorni di presenza con una permanenza media di 3,4 giorni (in linea con l’Italia). Il turismo nella provincia è soprattutto estero, più di quanto non avvenga nelle altre aree geografiche, una vocazione che è in continua crescita negli anni: nel 2017 il 55,1% delle presenze erano straniere contro il 45,6% del 2009. (segue) (Ren)