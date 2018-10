Napoli: valore industria culturale e creativa e ruolo Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo (2)

- Importante il contributo della sede napoletana delle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano soprattutto se si considerano i risvolti positivi dell’attrattività culturale crescente che sta generando. Il numero di visitatori è infatti aumentato del 32,6% nel 2016 e del 20,5% nel 2017. In termini di Valore aggiunto (diretto e indotto), l’offerta culturale delle Gallerie d’Italia ha generato sul territorio un impatto di circa 13 mln di euro. Considerando la spesa complessiva, somma dei costi degli allestimenti oltre alle spese dei visitatori e a quelle indirette e indotte, il valore totale dell’impatto generato dal museo sale a 20 mln di euro. L’impatto economico della cultura in Italia è stato spesso, negli ultimi anni, oggetto di polemiche, di ipotesi e posizioni contrapposte quasi sempre non basate su riscontri numerici e analisi approfondite. La ricerca realizzata da SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) dal titolo “Il valore dell’industria culturale e creativa in Campania. Il ruolo delle “Gallerie d’Italia” a Napoli” e presentata oggi, nel corso di un convegno presso Palazzo Zevallos Stigliano, sede napoletana delle Gallerie d’Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo, oltre a fornire dati economici sull’impatto economico della cultura. (segue) (Ren)