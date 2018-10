Napoli: inaugurazione della nuova palestra plesso Piantedosi intitolata a Gianluca Cimminiello (2)

- "Una ristrutturazione seguita passo passo per restituire alla comunità tutta uno spazio che potrà essere occasione di incontro e crescita per i giovani del quartiere. E' bello che l'impianto sportivo, per scelta della scuola e del Dirigente scolastico Piero de Luca, sia intitolato ad una giovane vittima innocente, perchè lo sport deve salvare le vite e il messaggio grazie a questa intitolazione può arrivare più forte e chiaro", ha dichiarato l'assessore Palmieri. "Quella scuola che Gianluca nella sua infanzia non ha potuto avere, perchè cresciuto in un collegio, l'ha avuto adesso. E in suo nome noi difenderemo la scuola", ha aggiunto Susy Cimminiello. (Ren)