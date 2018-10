Vico Equense: Cirillo (M5S), inascoltata messa in sicurezza alberi via Monte Faito (2)

- "Proprio nei giorni scorsi – ha ricordato Cirillo - ho depositato un'interrogazione alla giunta regionale, chiedendo al governatore De Luca se e quando intende intervenire e con quali risorse, considerato che la Regione è proprietaria del 50% del Parco del Monte Faito. Ora più che mai è necessario convocare con urgenza un tavolo con Regione e Città Metropolitana, proprietaria dell'altro 50%, così da dare vita al più presto a un'attività di programmazione di interventi di messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, dotando via Nuova Faito anche di un impianto di illuminazione adeguato, che tenga conto dello stato di criticità in cui versa l'area. Il Faito è un patrimonio naturalistico di notevole importanza per l'economia turistica della nostra regione. Non è comprensibile l'indifferenza di Regione e Città Metropolitana. Servono interventi urgenti, mirati, strutturali, non solo per garantirne la sicurezza e tutelare l'incolumità di chi la percorre, ma anche per un definitivo rilancio del turismo naturalistico". (Ren)