Napoli: baby gang, minacce al consigliere dei Verdi dopo la denuncia

- "Da questa mattina ricevo commenti, messaggi in privato, messaggi vocali da chi dovrebbe, dopo le denunce di quanto accaduto sabato sera a via Foria, solo scusarsi e vergognarsi". Ha commentato così il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli su quanto sta accadendo in risposta alle fotografie pubblicate sulla sua pagina ufficiale Facebook sabato sera, dove in primo piano ci sono due giovani in sella ad un motorino senza targa, intenti a sfrecciare, disturbare e minacciare i passanti assieme ad altri membri di una baby gang.b"La persona che da questa mattina mi scrive, mi insulta e mi minaccia si è qualificata come il fratello maggiore del giovane presente nelle foto e sconcerta il pensiero che siano loro ad accusarmi per aver segnalato una vicenda di assoluta illegalità invece di provare vergogna. Segno oramai che si è perso ogni senso della misura. I due bambini che sabato sera sfrecciavano senza casco su uno scooter 50, senza targa, che mai avrebbero potuto guidare non turba minimamente la loro famiglia che addirittura difende e giustifica tali comportamenti minacciando chi li denuncia". "Ogni messaggio e relativa querela saranno presentati ovviamente in Questura. Dobbiamo riprenderci la città, le strade prima che sia troppo tardi" ha concluso Borrelli.(Ren)