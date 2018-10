Napoli: Museo e Real Bosco di Capodimonte su Google Arts&Culture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il visitatore potrà scegliere, inoltre, 14 storie: un mini-racconto in una decina di slides che si focalizza su un'opera (La Flagellazione di Caravaggio; La Maddalena Penitente di Tiziano; El soplon di El Greco e L'allegoria della Giustizia di Vasari), una storia per bambini (La caduta di Icaro), due sul Bosco (Il Real Bosco di Capodimonte e la sua storia che comprende la descrizione degli edifici) e Natura e Arte nel Real Bosco ovvero itinerario nella natura) e altre che svelano il legame tra più opere come nel caso de L'Annunciazione a Capodimonte (sui dipinti dell'annunciazione come quello di Tiziano e di Artemisia Gentileschi), I Farnese, una famiglia di collezionisti, un Monuments Man per Capodimonte (sui dipinti trafugati dai nazisti e salvati da un funzionario italiano), L'Ottocento Privato (sulla omonima sezione), Il Vesuvio nell'Arte (dall'eruzione di Volaire a quello di Warhol passando per Gioacchino Toma), La visione della gloria. Santi attraverso i secoli (una carrellata di dipinti che raffigurano santi), Cattive Azioni. Quando le divinità diventano crudeli (dipinti con soggettto mitologico come Apollo e Marsia di Jusepe de Ribera o Perseo e Medusa di Luca Giordano). (Ren)