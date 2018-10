Caserta: arresti dei carabinieri di Mondragone appartenenti clan La Torre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure cautelari scaturiscono da un articolata attività investigativa, condotta da settembre 2015 a maggio 2016, basata sulle risultanze dell’attività tecnica di intercettazione e monitoraggio video oltre che ha permesso di cristallizzare le condotte degli indagati; ponendo in risalto l’esistenza di un organizzato gruppo criminale che provvedeva all’immissione sul litorale domizio, ed in particolare nel comune di Mondragone, di consistenti quantitativi di stupefacente del tipo “crack e cocaina e hashish”, approvvigionata tramite fornitori provenienti dell’area napoletana ovvero tramite la collaborazione di cittadini albanesi. Nel corso dell’attività sono stati eseguiti arresti in flagranza e denunce in stato di libertà in seguito ai singoli episodi di spaccio gestito tramite il sistema delle richieste telefoniche, nonché vari sono stati i recuperi di stupefacente. Parimenti sono state disvelate ulteriore condotte da parte di alcuni indagati relative al riciclaggio di un’autovettura di provenienza illecita. L’associazione era costituita, promossa, organizzata e diretta, insieme a Vincenzo De Crescenzo, 62 anni e Salvatore De Crescenzo, 43 anni, da Francesco Tiberio La Torre, figlio dello storico capo clan Augusto. (Ren)