Napoli: Lega esprime cordoglio vittima maltempo e attacca sindaco

- Il violento nubifragio abbattutosi nella giornata del 29 ottobre su Napoli ha messo in luce tutta l'incapacità dell'Amministrazione comunale di garantire la sicurezza dei cittadini: oltre alle strade colabrodo e allagate per colpa di scoli fognari privi di manutenzione, l'assenza di prevenzione ha trasformato anche gli alberi in un pericolo per automobilisti e passanti. Le immagini giunte dai quartieri occidentali e in particolare da quelli collinari ci consegnano uno scenario bellico, fatto di tronchi caduti su marciapiedi e su macchine in sosta, frutto del totale disinteresse da parte del Comune per il verde pubblico e l'incolumità dei cittadini. "De Magistris, evidentemente troppo impegnato a cercare lo scontro con il Governo e a fare presenza agli eventi mondani, continua a dimenticarsi che la scarsa manutenzione sugli alberi che circondano molte strade cittadine costituisce un pericolo: non è bastato al sindaco che un grosso albero, il mese scorso, abbia sfiorato il Liceo Sannazaro in via Puccini, rischiando di fare una strage, e nemmeno è valso mai il ricordo di quanto accadde nel giugno 2013, quando un pino, a causa della pessima manutenzione del Comune, schiacciò una donna nella sua auto in via Aniello Falcone". Così il segretario cittadino della Lega, l'avv. Simona Sapignoli commenta gli ultimi tragici eventi legati a l'emergenza maltempo nel capoluogo campano. (segue) (Ren)