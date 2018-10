Napoli: Lega esprime cordoglio vittima maltempo e attacca sindaco (2)

- "A cinque anni da quella tragedia, a cui fece seguito uno "sconcertante scaricabarile" (come lo definirono i giudici) su di un'agronoma del Comune di Napoli, poi condannata, gli alberi a rischio caduta continuano a essere oggetto solo di interventi di carattere emergenziale: manca invece un serio programma di messa in sicurezza che, stando così le cose, non può più essere rinviato". La Lega chiede pertanto che Palazzo San Giacomo attivi subito un censimento degli alberi, che porti alla realizzazione di una mappatura e a precise azioni nei confronti di quelli malati: il sindaco de Magistris non si arrocchi come al solito dietro scuse legate alla carenza di fondi per giustificare le sue inefficienze e si attivi quindi per garantire la sicurezza dei cittadini. E se non ne è capace, come ha ampiamente dimostrato negli ultimi sette anni, allora lasci l'incarico, così che gli elettori possano scegliere quanto prima un nuovo sindaco che sappia finalmente amministrare Napoli in modo efficiente e serio. “Il Coordinamento cittadino della Lega si stringe alla famiglia di Davide Natale, morto ieri per il crollo di un albero in via Claudio, vicino alla facoltà di Ingegneria”. (Ren)