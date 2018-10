Agroalimentare: Istituto Zooprofilattico, al via le attività del caseificio sperimentale regionale di Eboli

- Questa mattina, presso l'azienda agricola sperimentale regionale Improsta, a Eboli, è stato inaugurato il caseificio sperimentale regionale, nell'ambito delle attività previste dal protocollo di intesa tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il Craa (Centro per la ricerca applicata in agricoltura), associazione che annovera, tra i suoi soci, la Regione Campania, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi del Sannio, l'Università degli Studi di Salerno e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Nella struttura si effettueranno attività di ricerca e di sperimentazione sui prodotti agroalimentari tradizionali campani, attraverso il controllo e la validazione delle diverse tecniche di lavorazione impiegate. Le tecnologie saranno studiate sia presso il caseificio sperimentale, sia presso le aziende in collaborazione con il Cripat (Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali). (segue) (Ren)