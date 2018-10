Agroalimentare: Istituto Zooprofilattico, al via le attività del caseificio sperimentale regionale di Eboli (4)

- "Oggi si concretizza ulteriormente la sinergia tra Regione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Asl, mondo universitario e Azienda Improsta. L'Azienda Improsta, infatti, diventa un centro di riferimento per il comparto con l'apertura di un laboratorio sperimentale in cui condurre attività di ricerca sui prodotti caseari e sulla mozzarella di Bufala, una delle nostre produzioni di punta. L'obiettivo principale è quello di innovare le produzioni per rafforzare questo settore all'insegna della sicurezza alimentare. Vogliamo che queste produzioni d'eccellenza conquistino quote sempre più significative sui mercati nazionale e internazionali", ha concluso Franco Alfieri, capo della segreteria del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per il quale segue le politiche agricole. (Ren)