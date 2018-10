Agricoltura: Coldiretti, dal primo novembre a Napoli l'Annurca Fest

- Dall'1 al 4 novembre in piazza Dante, a Napoli, arriverà l'Annurca Fest, il villaggio contadino promosso da Coldiretti Campania e dedicato al frutto simbolo della regione. Dopo il Cerasa Fest di giugno, il Farmes Village di Coldiretti presenterà ai cittadini partenopei, e ai turisti che saranno a Napoli per il ponte dei Santi, quattro giorni dedicati alla scoperta delle proprietà della mela annurca, grazie anche alla collaborazione del Consorzio di tutela dell'Igp, indicazione geografica protetta. Nei pressi della statua di Dante sarà montato un vero e proprio melaio di circa 20 metri di lunghezza, identico alla tipica struttura che nelle campagne serve a stendere le mele annurche per la maturazione a terra. I visitatori potranno vivere l'esperienza degli agricoltori e comprendere la fatica che c'è dietro un prodotto dalle qualità straordinarie. Oltre ai gazebo delle mele annurche ci saranno gli agricoltori di Campagna Amica in vendita diretta, con il meglio delle produzioni agroalimentari della Campania, dall'olio extravergine al vino, dai formaggi ai salumi, dall'ortofrutta ai prodotti da forno, dalla pasta artigianale fatta con grano 100% italiano al miele, e tanto altro. Spazio anche per lo street food contadino e alle degustazioni del cibo buono, sano e garantito. Ma anche festa vera con musica, balli popolari e teatro dei burattini. L'Annurca Fest avrà anche uno spazio dedicato all'educazione alimentare e rivolto ai bambini. Infatti presso l'area Agriasilo ci saranno laboratori tematici a cura di Coldiretti Giovani Impresa Campania. I più piccoli potranno scoprire le proprietà dei cibi e il lavoro dei contadini in laboratori dedicati. (Ren)