Provinciali Salerno: Fasano (Fi), ritrovata unità partiti del centrodestra

- “La ritrovata unità dei partiti del centrodestra è un dato importante che dimostra una coesione sul territorio che va al di là delle tematiche nazionali che ci vedono uniti. La scelta di candidare alla Provincia di Salerno un civico come Roberto Monaco rinnova anche le sfide che ci attendono sui territori. L'idea è positiva e auspico che possa essere replicata anche in occasione delle Amministrative di primavera. Ma sono già certo che il risultato di queste Provinciali andrà ben oltre il perimetro del centrodestra”. Lo ha affermato il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e deputato Enzo Fasano in vista della tornata elettorale per il rinnovo del presidente della Provincia di Salerno.(Ren)