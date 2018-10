Sanità: flash-mob e assemblee negli ospedali campani in vista sciopero 9 novembre (2)

- "Intendiamo difendere le prerogative di equità e universalità di accesso al Servizio sanitario nazionale – ha detto Vincenzo Bencivenga, segretario regionale dell'Anaao, il più importante sindacato della dirigenza medica - perché mentre le Regioni e il Governo litigano la Sanità intanto è in agonia. Nei prossimi 5 anni - aggiunge il leader sindacale - mancheranno all'appello 45 mila tra medici, veterinari e dirigenti sanitari laddove già oggi si hanno enormi problemi ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza con le forze in campo e in particolare al Sud. A pagare le spese di questa situazione sono i cittadini che però anziché identificare il livello politico come bersaglio di un comprensibile malcontento, se la prendono con i medici in trincea che diventano sempre più spesso destinatari di inaccettabili violenze. Bisogna voltare pagina su condizioni di lavoro insostenibili, violenze che impediscono di andare al lavoro con serenità. Che sono state affrontate finora con molte chiacchiere, molta buona volontà ma nessun atto concreto. Non è più accettabile – ha concluso Bencivenga (che è uno psichiatra) la precarizzazione del lavoro e il continuo inseguire l'emergenza con avvisi pubblici e incarichi temporanei. La sanità ha bisogno di stabilità e programmazione serie". (segue) (Ren)