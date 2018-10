Napoli: mercoledì VI edizione del Premio "Quaderni Ibero Americani"

- Manca davvero poco alla VI edizione del Premio "Quaderni Ibero Americani" la cui cerimonia conclusiva si terrà mercoledì 31 ottobre a Napoli, che si prepara ad accogliere personalità del mondo della cultura, del giornalismo e dell'arte provenienti anche dalla penisola Iberica e dal Sudamerica. L'evento, promosso dall'omonima e più antica e prestigiosa rivista italiana di ispanistica e da Ámbito cultural de El Corte Inglés, ravviva per il terzo anno consecutivo il forte legame che sussiste tra la città partenopea e la Spagna."Dopo aver diretto una piattaforma culturale di un'importante società spagnola, ho deciso di sostenere economicamente quelle iniziative che avrebbero dato maggiore diffusione alla cultura iberoamericana – ha detto Ramón Pernas, scrittore, editore, giornalista, sceneggiatore e autore televisivo, che parteciperà in qualità di mecenate e di membro della Giuria del Premio - Quello che si fa per la letteratura ritorna indietro, le città sono un bel pretesto e l'investimento sulla cultura è un investimento sicuro. Napoli è perfetta per questo scopo perché rappresenta un passato spagnolo, una memoria comune da una delle più belle città del mondo". (segue) (Ren)