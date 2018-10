Beni culturali: Sicilia e Campania insieme per una mostra sull'archeologia subacquea

- Sarà inaugurata a Napoli il 25 settembre 2019 la mostra sull'archeologia subacquea "Thalassa". L'ufficialità della data è arrivata durante un incontro tenutosi a Palermo tra l'assessore dei Beni culturali della Regione Sicilia Sebastiano Tusa, il direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli Paolo Giulierini e il direttore della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso. All'incontro ha partecipato anche Salvatore Agizza di Teichos, società che curerà l'evento in Campania. Grazie ad un protocollo tra l'assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana e il Mann, la mostra Thalassa, che da settembre 2019 verrà allestita nel salone della Meridiana del Museo di Napoli, sarà il più grande evento realizzato in Italia nel campo dell'archeologia subacquea e dei temi legati alle rotte, alle scoperte e agli studi. E con l'incontro di Palermo, è partito un accordo per la prosecuzione della mostra in Sicilia, nel 2020 presso la sede di Palazzo Reale. L'accordo permetterà di portare al grande pubblico la storia dell'archeologia subacquea anche grazie all'esposizione dei reperti rinvenuti nei fondali del sud italia e, per la prima volta, esposti in un progetto organico. Numerosi i focus collaterali sul tema: cinema, pionieri, convegni, i miti, arte contemporanea e mare, performance, escursioni subacquee. Partner del progetto anche il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Fondazione Federico II. (segue) (Ren)