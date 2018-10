Campania: Daniele (Pd), forze progressiste reagiscano democraticamente a discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È confermato, nonostante le solite smentite, che il Ministero dell'Economia taglierà le pensioni per i perseguitati del regime fascista". A dichiararlo, in una nota, il consigliere regionale della Campania del Pd Gianluca Daniele, aggiungendo: "Il clima in cui viviamo, ormai, è quello in cui a Predappio militanti di Forza Nuova sfoggiano impunemente magliette che prendono in giro le vittime dell'olocausto e militanti di Casapound minacciano le forze dell'ordine mentre svolgono il proprio dovere senza che il nostro Ministro dell'Interno, di solito sempre pronto a parlare di tutto, muova un dito". "Credo che, ormai, - ha proseguito Daniele - al di là delle polemiche politiche, debbano essere tutti coloro che hanno a cuore i valori democratici ed antifascisti a prendere in modo chiaro le distanze da chi, a partire dai ministri del nuovo governo, strizza l'occhio a comportamenti intolleranti, xenofobi, nostalgici o discriminatori". "Sottovalutare e sminuire tali comportamenti - ha concluso il consigliere - rappresenta un grave errore e tocca alle forze progressiste reagire democraticamente" (Ren)