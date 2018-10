Napoli: emergenza vento, sindaco Quarto riunisce Coc

- Il sindaco di Quarto, in provincia di Napoli, ha riunito il Centro Operativo Comunale, che coordina la protezione civile locale per l'allerta scattata a causa delle forti raffiche di vento che hanno abbattuto decine di alberi e messo a rischio crollo pali della luce e delle linee di telecomunicazione. E’ stata anche inviata una nota per la richiesta di rinforzi alla Prefettura di Napoli ed alla Protezione civile regionale per liberare le strade dagli alberi che sono crollati. Il sindaco ha invitato la cittadinanza ad evitare di sostare e trattenersi nei pressi di cartelloni pubblicitari, alberi e pali della pubblica illuminazione. Inoltre si verificano difficoltà a contattare per gli interventi urgenti il centralino dei Vigili del Fuoco. Le situazioni di maggiore criticità si stanno registrando nel rione 219 in via De Gasperi, in via Guerra, in via De Curtis e via G. De Falco dove sono finiti in strada tegole di tetti e la guaina di copertura delle abitazioni.(Ren)