Napoli: a causa del forte vento sei voli sono stati dirottati su altri scali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’aeroporto internazionale di Napoli si registrano difficoltà sia per i voli in partenza che per quelli in arrivo a causa delle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sulla pista. A Brindisi sono stati dirottati due aerei provenienti da Ginevra e Eindhoven; a Lamezia Terme sono atterrati invece tre voli diretti a Napoli e partiti da Dublino, Amsterdam e Malpensa. Un altro volo proveniente da Basilea è stato dirottato a Bari. Non è escluso che altri voli vengano instradati in altri scali, soprattutto in considerazione del vento che è previsto in aumento.(Ren)