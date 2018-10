Sant'Antimo: Tarantino (centrodestra), sfiorata tragedia alla scuola Leopardi

- "Un lampione divelto scaraventato al suolo, rami spezzati e scagliati ovunque, poi ammassati dietro gli alberi. Oggi, devo denunciare, nel cortile della scuola Leopardi di Sant'Antimo si è davvero sfiorata la tragedia". Lo ha reso noto la consigliera di centrodestra del comune di Sant'Antimo, Ivana Tarantino. "Cosa deve accadere ancora perché qualcuno in Municipio, il sindaco o un assessore, si diano da fare per mettere in campo un minimo di verifiche e di manutenzione ordinaria?", si è chiesto l'esponente di opposizione. "Infatti, viste le condizioni del lampione, completamente arrugginito alla base, è evidente che da parecchio tempo nessuno si è degnato di mettere in piedi una verifica nonostante in quel cortile tutte le mattine, sia all'orario d'entrata che all'uscita da scuola, si riuniscano centinaia di persone tra bambini e familiari. Una vergogna!", ha sottolineato Ivana Tarantino che, sulla questione delle verifiche periodiche allo stato dei luoghi nelle scuole santantimesi, ha annunciato un'interrogazione urgente al sindaco Aurelio Russo.(Ren)