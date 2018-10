Vico Equense: Cirillo (M5S), inascoltata messa in sicurezza alberi via Monte Faito

- "Anche questa volta, purtroppo, siamo stati cattivi profeti. Da anni invochiamo la messa in sicurezza di via Nuova Faito, alla luce di eventi franosi che si ripetono sistematicamente. Temevamo il rischio di una nuova chiusura dell'unica via di collegamento dalle frazioni del Faito al centro di Vico Equense, in attesa della riapertura di via Quisisana. Purtroppo il vento forte di queste ore ha provocato l'abbattimento di alberi che hanno invaso lunghi tratti dell'arteria, tranciando i cavi dell'illuminazione pubblica, rendendola impraticabile e isolando ancora una volta le comunità che vivono sul monte. E solo per un caso fortuito non si è registrata una tragedia, tenuto conto che la strada proprio in quelle ore era percorsa da cittadini che si recano al lavoro e da genitori che accompagnano i loro figli a scuola. L'arteria è chiusa da questa mattina, anche in considerazione dell'eventuale rischio caduta di altri alberi che la costeggiano". E' quanto ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo. (segue) (Ren)