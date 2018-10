Napoli: al via domani il ciclo di incontri "Metafisiche del teatro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani il primo appuntamento per il ciclo di incontri di approfondimento "Metafisiche del teatro", organizzato dal Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale. Il primo incontro, con Gianni Garrera, sarà ospitato dalle ore 18 presso il foyer del Teatro Mercadante e sarà di approfondimento allo spettacolo in scena in questi giorni "Salomè", di cui Garrera ha curato la traduzione. Il titolo dell’incontro sarà "Salomè. Teatro eretico e apostolico". "Se la rappresentazione cui lo spettatore partecipa rientra nelle realtà fisiche del palcoscenico - hanno spiegato gli organizzatori -, queste conversazioni sul teatro sono speculazioni, ragionamenti che precedono l’esperienza e l’incontro personale con lo spettacolo. Si prediligono gli assunti fantastici, le suggestioni, che a volte si realizzano nell’esibizione e in altri casi rimangono pure immaginazioni". Gianni Garrera è il curatore delle opere estetiche di Kierkegaard per i “Classici del Pensiero” Bur e della nuova edizione dei Diari e delle Favole di Kierkegaard per Morcelliana. Tra i suoi lavori: "Indagini sulla musica dei cani e dei topi", "La scienza dei fischi e degli urli in Franz Kafka"; "Apocalisse di Giovanni – Saggio sulla musica della fine del mondo"; "Esercizi di spiritualità demoniaca"; "Cristianesimo per demoni"; "Antigrammatica". (Ren)