Sanità: FdI nomina il nuovo vice in Campania

- Giampiero Spinelli è il nuovo vicecoordinatore regionale in Campania del Dipartimento Salute di Fratelli di Italia. La nomina è stata ufficializzata il 25 ottobre da Carmela Rescigno, responsabile del Dipartimento Salute di Fdi in Campania. Spinelli, originario di San Pietro al Tanagro Vallo Diano, è primario di Gastroenterologia all'Ospedale di Vallo. E' stato consigliere comunale e vicesegretario provinciale di An a Salerno. "Buon lavoro al prof Spinelli che sono certa metterà al servizio della Campania tutte le sue competenze", ha dichiarato Rescigno, sottolineando che la nomina "tiene conto anche degli equilibri territoriali tra Napoli e Salerno". (Ren)