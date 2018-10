Napoli: domani Srm presenta lo studio sull'industria culturale e creativa in Campania

- Domani, in occasione del convegno che si terrà alle 11.30 presso le Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli, il centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno presenterà lo studio su “Il valore dell’industria culturale e Creativa in Campania. Il ruolo delle Gallerie d’Italia a Napoli”. "La ricerca di SrM - è spiegato in una nota - evidenzia l’impatto economico positivo generato dalla valorizzazione del settore culturale, riportando dati e analisi relativi al territorio italiano, alla Campania e in particolare alla provincia di Napoli". Lo studio include inoltre un focus specifico sul ruolo svolto dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, nell’ambito del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, per lo sviluppo economico-culturale del territorio napoletano. I lavori saranno introdotti da Paolo Scudieri, presidente SrM, e a seguire Massimo Deandreis, direttore generale SrM, e Salvio Capasso, responsabile economia delle imprese di Srm, illustreranno i risultati emersi dallo studio. Interverranno: Luca Beatrice, critico d’arte, Giancarlo Carriero, presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli, Michele Coppola, direttore Gallerie d’Italia, e Guido Guerzoni, professore di Storia Economica Sda Bocconi. Il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, terrà le considerazioni conclusive. L’incontro sarà moderato da Federico Monga, direttore de “Il Mattino”. Seguirà la visita alla mostra “London Shadow. La rivoluzione inglese da Gilbert & George a Damien Hirst”. (Ren)