Campania: Viglione (M5s), Governo continua a investire nel Sud, nelle imprese e in nuova occupazione

- "Grazie al nuovo servizio di Mercitalia, in appena tre ore e mezza le merci saranno trasportate dalla Campania all'Emilia Romagna su treni ad Alta velocità attrezzati per il trasporto di roll container. Stiamo parlando di un servizio straordinario, il primo al mondo a trasportare merci ad alta velocità, con l'utilizzo del vettore più veloce d'Europa. Grazie ad esso ci ritroveremo con novemila camion in meno sulle strada, con enormi vantaggi nella direzione del recupero della mobilità sostenibile". E' quanto ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle e segretario della commissione regionale Ambiente Vincenzo Viglione, a margine della conferenza di presentazione del nuovo servizio "Mercitalia Fast" al terminal Mercitalia Maddaloni-Marcianise, nel casertano. "L'utilizzo di questo servizio – ha sottolineato Viglione – avrà ricadute considerevoli nelle politiche di sviluppo industriale e di rilancio dell'Interporto Marcianise-Maddaloni, con inevitabili benefici sotto il profilo occupazionale, tenuto conto che l'intera area sarà destinata a divenire un importante attrattore di riferimento per le imprese che intendono investire nella nostra regione. Un chiaro segnale, l'ennesimo, dell'attenzione di questo Governo verso la Campania e il Sud del paese". (Ren)