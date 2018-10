Snt'Antimo: Chiariello (centrodestra), ennesima bocciatura revisori. Comune vicino al crack

- "Non era mai accaduto in oltre 10 anni di amministrazione santantimese che un Collegio dei Revisori bocciasse ripetutamente i conti del Comune di Sant'Antimo. Purtroppo, con i rilievi posti alle ennesime Variazioni di Bilancio di cui abbiamo avuto notizia, l'ente si avvia sempre più irreparabilmente verso il dissesto finanziario". Lo ha affermato il consigliere comunale Corrado Chiariello, coordinatore dei consiglieri di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo, per il quale "questo spiega il nervosismo del sindaco Aurelio Russo che per coprire la propria oramai certificata incompetenza e incapacità non esita a diffamare, con notizie 'contraffatte', la precedente amministrazione". "La verità – ha sottolineato l'esponente di centrodestra -, è che siamo al cospetto del peggior dilettantismo politico-amministrativo che un sindaco, insieme ai suoi amici e giovani parenti, possa mai esprimere". "Per sventura - ha concluso Chiariello - di Sant'Antimo e dei suoi cittadini costretti a subirne i danni che sono ormai quotidianamente sotto gli occhi di tutti".(Ren)