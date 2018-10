Spettacoli: al Teatro Landi di Sant'Arpino va in scena "I fiori del latte" di Biagio Izzo

- A grande richiesta di pubblico, il Teatro Lendi in via A. Volta 176, a Sant'Arpino, in provincia di Caserta, ha aggiunto due date per "I fiori del latte", lo spettacolo di Biagio Izzo che andrà in scena sabato 3 novembre e domenica 4 novembre (ore 21.00), oltre che nelle date già annunciate dal 7 al 9 novembre (ore 21.00), date che aprono ufficialmente la stagione 2018/2019 con un'anteprima nazionale. Lo spettacolo, scritto da Eduardo Tartaglia e curato nella regia da Giuseppe Miale di Mauro, vede in scena, insieme a Biagio Izzo, Mario Porfito, Angela De Matteo, Stefano Jotti, Stefano Meglio e Ivan Senin. (Ren)