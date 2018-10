Cultura: nasce oggi a Napoli la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo (5)

- Le iniziative culturali, promosse e supportate in collaborazione con intellettuali, associazioni e altre realtà del territorio, saranno legate alla valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale napoletano: musica, teatro, poesia, prosa, arti figurative e anche cucina, tradizioni, lingua, e tutto quello che incarna la “napoletanità”. In primis,“Un corso di lingua napoletana” darà il via al filone culturale, con lezioni che ne faranno riscoprire insidie ed emozioni, così come testimoniano grandi capolavori immortali. Infine attenzione e cura saranno dedicate alla promozione e valorizzazione del territorio, promuovendo l’immagine di Napoli e della Campania attraverso l’organizzazione di eventi, sia nazionali che internazionali, finalizzati a diffondere i risultati dei progetti della Fondazione, in un’ottica di confronto e di collaborazione con realtà pubbliche e private interessate alla crescita del territorio. Ed è in questo filone che si innesta il convegno “Il Non Profit per la cultura e lo sviluppo del Mezzogiorno, Creiamo insieme un futuro su misura del Sud Italia”, organizzato per presentare al pubblico la neonata Fondazione Isaia - Pepillo e le sue finalità. (Ren)