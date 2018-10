Napoli: lunedì l'inaugurazione della mostra su Che Guevara

- Sarà inaugurata lunedì 29 ottobre alle ore 17, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris con un incontro pubblico nella Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore, la mostra fotografica "I viaggi e i libri di Ernesto" con l'esposizione di foto inedite provenienti dagli archivi privati della famiglia Guevara e dagli archivi CelChe, il centro studi nato nel 2011 a Rosario, Argentina, la città che diede i natali al Che. Interverranno all'inaugurazione, l'assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele, il presidente della Fondazione MIdA Francescantonio D'Orilia, la giornalista e scrittrice, Alessandra Riccio, la docente dell'Università de L'Avana María Victoria Guevara Erra, che presenterà la mostra; moderatore Antonio Tricomi, giornalista de La Repubblica. La mostra, recita una nota, è nata con lo scopo di liberare dagli stereotipi la figura del Che, per farla conoscere in tutta la sua ricchezza e complessità, presentando l'Ernesto viaggiatore, intellettuale, amante della letteratura e della fotografia, prima ancora che uomo d'azione e politico. La mostra, ideata dal CelChe - Centro de Estudios Latinoamericano Ernesto Che Guevara è organizzata dalla Fondazione MidA in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo. (Ren)