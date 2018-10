Napoli: sindaco de Magistris vara nuova giunta

- Monica Buonanno (assessore al Lavoro e al diritto alla casa) e Laura Marmorale (assessore ai diritti della cittadinanza e alla coesione sociale, con delega all'immigrazione) subentrano ad Alessandra Sardu e Maria D'Ambrosio. Il sindaco Luigi de Magistris lo ha definito "un passaggio politico importante". "Si tratta di una mia decisione. Sono incarichi strumentali a obiettivi da raggiungere. Io stesso oltre che il sindaco farò l'assessore - ha detto de Magistris - non ho lavorato per indebolire la squadra ma per rinforzarla". Enrico Panini subentra al posto di Raffaele Del Giudice, che resta assessore all'Ambiente, nella carica di vicesindaco.(Ren)